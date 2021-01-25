Вяльбе ничего не знает о заявлении в полицию на Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что в отношении российского лыжника Александра Большунова в Финляндии подали заявление в полицию за нападение на финского лыжника Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

«Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию», — цитирует Вяльбе Sport24.

Напомним, ранее финский телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются.

Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Норвегия стала первой, Финляндия заняла второе место.