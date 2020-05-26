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Вяльбе не против перехода Черноусова в сборную Швейцарии

18:59
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подчеркнула, что не против перехода Ильи Черноусова в сборную Швейцарии. 33-летний лыжник не выступал за сборную России с середины 2016 года и принимал участие только в коммерческих гонках. Сегодня стало известно, что Международная федерация лыжного спорта одобрила переход Черноусова.

— Ничего (от швейцарской федерации) нам не приходило, но у нас к нему нет никаких претензий: переход был оформлен по всем правилам. Ради бога, пусть бегает, мы не против, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Я знаю, что он находится в ожидании получения швейцарского паспорта. Если его возьмет к себе швейцарская сборная, то пожалуйста, я ничего против не имею. Может, он даже покажет хорошие результаты.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8569321

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