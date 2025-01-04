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Сегодня, 11:22

Вяльбе не приехала на Гонку чемпионов по семейным обстоятельствам

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак объяснил отсутствие некоторых лыжников, а также главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на Гонке чемпионов в Рязани.

Гонка чемпионов проходит 4-5 января. В ней принимают участие по 20 лыжников и биатлонистов.

— Хотел спросить про отсутствующих. Если в биатлоне выступят почти все сильнейшие, за исключением Серохвостова, который сам отказался, то в лыжах нет многих лидеров сезона: Смирновой, Каличевой, Горбуновых. Если говорить про более медийных лиц, то нет Сергея Устюгова. Почему так получилось? И еще почему сейчас не присутствует на пресс-конференции глава ФЛГР Елены Вяльбе?

— Елена Валерьевна не смогла приехать по семейным обстоятельствам. Никакой подоплеки другой нет. Это первое. Что касается списков участников, то мы их формировали еще летом, по результатам предыдущих стартов. Да, мы оставляли резерв. Могу сказать, что приглашали всех. И Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими, поэтому они не приехали. Мы никого силком не тащим. Кто хочет, тот выступает, — ответил Пак на вопрос «СЭ».

Александр Пак
Даниил Серохвостов
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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