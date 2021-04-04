Вяльбе: «Не понимаю, почему лыжи все время пытаются сравнивать с другими видами спорта»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к другим видам спорта и их сравнением с лыжными гонками.

«Футбол — это отдельный вид спорта. Мы живем на земле, а они — чуть выше. Это самый популярный вид спорта в мире. Хотим мы этого или нет, но все граждане страны — по крайней мере, большая половина мужской части — знают наших футболистов. Это нормально, нам не надо с ними соревноваться», — сказала Вяльбе в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я не понимаю, почему нас все время пытаются сравнивать. Вот, сравнивают лыжи и биатлон, но нас не надо сравнивать. Каждый вид спорта по-своему красив, интересен. Есть люди, которые всегда смотрели лыжи и не видели биатлон, а есть те, кто не хочет слышать ни про что, кроме биатлона. А есть те, кто болеет и за лыжи, и за биатлон, и за футбол, хоккей и так далее», — добавила знаменитая чемпионка и руководитель.

На чемпионате мира-2021 российские лыжники завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов, у женщин второе место заняла Юлия Ступак.