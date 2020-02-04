Вяльбе назвала психологической атакой слова Клебо о травме

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила мнение, что слова Йоханнеса Клебо о том, что норвежец проиграл россиянину Александру Большунову в борьбе за первое место в общем зачете Кубка мира из-за травмы, является психологической атакой.

В понедельник Клебо сообщил, что не сможет принять участие в этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Он пройдет с 8 по 9 февраля. Позже 23-летний лыжник отметил, что сломал палец из-за игры на боксерском автомате. Он считает, что это помешало ему побороться за победу в общем зачете КМ.

«Я к этим словам отношусь достаточно скептически, потому что впереди еще огромное количество гонок, и пропустить две гонки в Фалуне не значит быть списанным со счетов. Я уверена, что это психологическая атака. Желаю, чтобы он скорее поправил свое здоровье, чтобы пальчик сросся правильно и чтобы он глупостью и дуростью больше не занимался. Понятно, что это мальчишеская шалость. Интересно соревнования смотреть, когда все лидеры соревнуются, в этом весь кайф», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.