Вяльбе назвала попадание снаряда ВСУ в дом Большунова жуткой трагедией

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на новость о том, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Брянской области был разрушен после обстрела ВСУ.

«Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями. Мне сложно что-то комментировать и делать громкие заявления, не очень этого хотела. Я на связи с Александром Ивановичем, Светланой. Это жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как это комментировать», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Вяльбе.

О том, что дом родителей Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области был уничтожен, стало известно 26 апреля. Отец лыжника, Александр Большунов-старший сообщил, что в доме на тот момент никого не было и никто не пострадал.

В январе 2024 года Большунов-старший рассказывал, что семья переехала из этого дома из соображений безопасности, но он периодически проезжает, чтобы проверить его состояние.