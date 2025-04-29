Лыжи
29 апреля, 18:55

Вяльбе назвала попадание снаряда ВСУ в дом Большунова жуткой трагедией

Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, как отреагировала на новость о том, что дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Брянской области был разрушен после обстрела ВСУ.

«Саша не ответил мне на звонок, как и на сообщение, я общалась с родителями. Мне сложно что-то комментировать и делать громкие заявления, не очень этого хотела. Я на связи с Александром Ивановичем, Светланой. Это жуткая трагедия, но я не очень понимаю, как это комментировать», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Вяльбе.

О том, что дом родителей Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области был уничтожен, стало известно 26 апреля. Отец лыжника, Александр Большунов-старший сообщил, что в доме на тот момент никого не было и никто не пострадал.

В январе 2024 года Большунов-старший рассказывал, что семья переехала из этого дома из соображений безопасности, но он периодически проезжает, чтобы проверить его состояние.

Александр Большунов.Дом родителей Большунова уничтожен украинским снарядом. К счастью, никто не пострадал

Александр Большунов
Елена Вяльбе
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
