Вяльбе назвала подготовку к Олимпиаде главной целью российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что главной целью российских лыжников является подготовка к Олимпийским играм 2026 года.

«Думаю, вы неоднократно слышали, что я не люблю, когда говорят о мотивации. Несмотря ни на что, мы готовимся к Олимпийским играм. Главная цель — Олимпиада», — цитирует ТАСС Вяльбе.

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) действует с марта 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.