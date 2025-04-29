Лыжи
29 апреля, 15:45

Вяльбе назвала подготовку к Олимпиаде главной целью российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что главной целью российских лыжников является подготовка к Олимпийским играм 2026 года.

«Думаю, вы неоднократно слышали, что я не люблю, когда говорят о мотивации. Несмотря ни на что, мы готовимся к Олимпийским играм. Главная цель — Олимпиада», — цитирует ТАСС Вяльбе.

Алексей Петухов.«Могут быть подставы, зная «любовь» к нам». Алексей Петухов — о перспективах возвращения российских лыжников

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) действует с марта 2022 года.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Источник: ТАСС
Елена Вяльбе
  • Ну наконец-то созрела

    30.04.2025

  • Фирсыч

    Уже и гимн с флагом ей пофиг.

    29.04.2025

  • МаратХ

    Бомбическая женщина, в прыжке переобулась. Теперь хочет на Олимпиаду

    29.04.2025

    • Легков рассказал, что Вяльбе настроила его на победу на Олимпиаде в Сочи

    Вяльбе заявила, что готова участвовать в выборах президента ФЛГР

    Takayama

