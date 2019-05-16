Вяльбе назвала дату регистрации брака Устюгова и Соболевой

Церемония бракосочетания двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова и его невесты лыжницы Елены Соболевой состоится 9 августа. Об этом Инстаграме сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе​.

– А теперь спешу поздравить тех, кто угадал дату регистрации Сережи и Лены – 9 августа! – написала Вяльбе, приложив фотографию пары.

Устюгов и Соболева состоят в отношениях несколько лет. В апреле 27-летний россиянин сделал предложение девушке.

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