Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:46

«Все, кто здоров, обязаны выступать». Вяльбе — об участии спортсменов в чемпионате России

Вяльбе назвала чемпионат России обязательным для всех спортсменов
Читать «СЭ» в

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что все лыжники обязаны выступить на чемпионате России независимо от того, будут международные старты или нет.

«Планы на чемпионат России никак не поменяются независимо от того, будет у нас следующий сезон международным или нет. Это обязательная программа. Все, кто здоров, обязаны выступать на чемпионате России», — цитирует Вяльбе РИА «Новости Спорт».

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует 26 марта спринтом свободным стилем у мужчин и женщин. Помимо этого, спортсмены выступят в скиатлоне, гонке с раздельного старта, командном спринте классическим стилем, эстафете и масс-старте. Соревнования, которые пройдут в Сыктывкаре, завершатся 3 апреля.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220321/vyalbe-1779223808.html
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
1
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежский лыжник Голберг заявил, что ему жаль отстраненных от соревнований российских спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости