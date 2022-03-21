Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что все лыжники обязаны выступить на чемпионате России независимо от того, будут международные старты или нет.

«Планы на чемпионат России никак не поменяются независимо от того, будет у нас следующий сезон международным или нет. Это обязательная программа. Все, кто здоров, обязаны выступать на чемпионате России», — цитирует Вяльбе РИА «Новости Спорт».

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует 26 марта спринтом свободным стилем у мужчин и женщин. Помимо этого, спортсмены выступят в скиатлоне, гонке с раздельного старта, командном спринте классическим стилем, эстафете и масс-старте. Соревнования, которые пройдут в Сыктывкаре, завершатся 3 апреля.