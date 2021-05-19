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Вяльбе надеется, что новые правила контактной борьбы в лыжах утвердят до Олимпиады в Пекине

20:40
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елена Вяльбе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что новые правила контактной борьбы в лыжных гонках могут быть утверждены перед началом олимпийского сезона.

«Думаю, осенью они могут быть приняты. На ближайшем заседании FIS это вряд ли случится, но осенью почему бы и нет, тем более что перед началом сезона это будет актуально.

Во всем, что касается контактной борьбы, не должно быть двояких толкований: нельзя, чтобы один человек прочел так, а другой — иначе. Все должно быть четко, контактов стало очень много, и это часто приводило к проблемам.

Правила должны быть понятны всем, понятными словами, без ненужного юридического сленга, чтобы их смог понять любой спортсмен или тренер. Это лучший выход из таких ситуаций, все будут понимать, почему применяется то или иное наказание", — цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2022 года в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11416903

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