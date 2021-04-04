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Вяльбе: «Можно ли сказать, что сейчас Россия — лыжная страна? Мы ей и так были»

22:25
Елена Вяльбе. Фото Андрей Аносов, СБР
Елена Вяльбе. Фото Андрей Аносов, СБР

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Россию лыжной страной.

«Можно ли сказать, что Россия — лыжная страна? Мы ей и были, просто сейчас больше интереса. Мы это понимаем. Как только есть медали, победы — сразу появляется больший интерес как у детей, так и у родителей. Родители видят и понимают, что можно привести ребенка в секцию», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

На чемпионате мира-2021 российские лыжники завоевали 1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. По итогам минувшего сезона в личном зачете Кубка мира у мужчин победителем стал Александр Большунов, у женщин второе место заняла Юлия Ступак.

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