Вяльбе: «Мне очень обидно за отмену чемпионата России. Никакого коронавируса у нас нет»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала «СЭ» отмену первенства и чемпионата России в Малиновке Архангельской области. Турнир должен был начаться сегодня, но за 40 минут до старта было объявлено о решении не проводить соревнования. Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале распространил информацию о подозрении на коронавирус у одного из участников, назвав организаторов «преступниками».

— Сегодня вышло распоряжение министерства спорта. Прочитайте его, там все конкретно написано! Все соревнования, которые стоят в едином календарном плане — отменяются. Отмена за 40 минут до старта? Ну извините, да, мы надеялись, что все будет хорошо. Надо было за 10 дней отменить что ли, предположить что-то? Каждый регион поступает по-своему, где-то коронавирус уже есть, и регион закрыт на карантин, а многие — нет. 29 регионов, если не ошибаюсь, имеют проблемы, а регионов у нас гораздо больше. Малиновку не выбирали вчера, она давным-давно стояла в календарном плане. Теперь шансов на проведение взрослого чемпионата России никаких, все закрыто. Ни там, ни на Байкале, ни в Мурманске, ни в Магадане, ни на Сахалине. Сегодня Министерство спорта выпустило официальное распоряжение. Мы были последним оплотом? Да, мне тоже очень обидно, но мы должны быть дисциплинированными.

Слова Димы Губерниева? Пусть он за них отвечает сам. Никакого коронавируса у нас нет. Раскрывать имя спортсмена и регион я не буду, мои этические нормы не позволяют. Если человек посчитает нужным, у него есть Instagram, где он напишет — не волнуйтесь, со мной все хорошо, никакого коронавируса у меня нет, просто ангина. Если захочет, — рассказала Вяльбе по телефону. (Дмитрий Кузнецов)