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«Вяльбе? Ее работу можно улучшить». Лыжница Полина Ермошина — о работе президента Федерации лыжных гонок России

17:30
Елена Вяльбе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Елена Вяльбе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Лыжница Полина Ермошина прокомментировала работу президента Федерации лыжных гонок России, трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

— Честно, мне кажется, кого ни поставь на этот пост, все равно будут вопросы. Если судить по медалям, то вроде бы все хорошо. Но изнутри понимая, как они работают, я уверена, что всю эту систему можно улучшить. Наши лыжники умеют терпеть так, как вообще никто в мире! И медалей у них может быть еще больше. Где-то оптимизировать, где-то убрать личные отношения... Самое нелогичное, что у нас сейчас есть — это система отбора. Когда люди готовятся только к отбору, чтобы зацепиться в команде, а дальше — уже неважно что будет... (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Ермошиной читайте на сайте «СЭ»

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