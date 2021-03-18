Вяльбе: «Да по фигу мне, какой там интерес подогревается, когда у Большунова забрали золото»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала свое мнение по поводу того, почему до сих пор обсуждается эпизод столкновения норвежца Йоханнеса Клэбо и россиянина Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.

— Все-таки это самый разгар соревнований. Мне кажется, во-первых, это все-таки такая суперпрестижная гонка, она последняя, шансов где-то еще взять медаль у тебя тоже нет, — цитирует Вяльбе «Радио Комсомольская Правда». — Мы прекрасно понимаем, что и Клэбо хотел выиграть, никто ж не отрицает. И не факт, что Саша бы выиграл на этой финишной прямой, потому что обыграть Клэбо в спринте... потому что в спринте и особенно на финишной прямой он лучший в мире. Никто ж этого не отрицает. Мы его достоинств никак не принижаем. Что было в его голове на тот момент, что он решил именно таким способом добраться до финиша, это достаточно странно. А обсуждают, ну, а что еще обсуждать? Ну, прошла гонка — первое, второе, третье место — все без происшествий, ничего интересного. А если есть какие-то столкновения, если есть какие-то нарушения правил, тогда это интересно. Я могу сказать, что на чемпионате мира такого спортсмена дисквалифицировали — это, конечно, беспрецедентная была акция со стороны FIS, и я очень надеюсь, что мы сейчас все вместе — и это касается всех стран, которые занимаются лыжными гонками — мы должны все вместе сделать правила настолько четкими, чтобы у спортсменов не было желания. Либо это будет таким хорошим примером, что дисквалифицировать могут любого.

— А это не может ли служить примером того, что где-то уже накопилось какое-то недовольство доминированием норвежцев?

-Ну, члены жюри — это не их история. И там технический делегат был из Норвегии, а он второе лицо как бы... Нет, я не думаю, что к жюри это как-то относилось на самом деле. Нет. Там было явно видно, тут уже никуда не попрешь. Тут против фактов не попрешь. Потому что у нас зачастую бывает... сейчас все гонки контактные, да. Сейчас на каждой гонке практически происходят какие-то такие — кто-то кого-то сбил или еще что-то — лыжами друг до друга дотронулись, палку сломали друг другу, какие-то нюансы происходят. И все время мы боремся. Мы говорим — почему вот здесь такая же ситуация была, вот, мы показываем архивное видео, вот здесь вы не наказали человека, а здесь вы наказываете человека. Ну, правила должны читаться для всех одинаково, а получается, что иногда справа налево, а в другой раз слева направо. Давайте так сделаем правила, чтобы они были для всех едины и у членов жюри — а там пять человек членов жюри — чтобы они для них тоже читались одинаково. Потому что они все-таки голосуют потом...

— Может быть, это, наоборот, подогревает интерес к лыжам?

— Да по фигу мне, какой там интерес подогревается, когда у нас у Большунова забрали золотую медаль. Вот он правильно сказал — да даже если бы сейчас там... в итоге там как бы Клэбо сам отказался и сказал: давайте не будем дальше идти в эти разбирательства, все, я не нытик, ну, нет этой медали и нет. Но на самом деле какая разница Саше, будет он второй или третий? Никакой. Нет золота — вот что самое главное. И я не думаю, что это подогревает... Подогревает, может быть, болельщиков, но точно никак не спортсмена, который 50 километров видел практически эту медаль. Хотя, я говорю, он бы в честной борьбе, если бы выиграл, Саша бы это понял — да, Клэбо на сегодняшний день сильнее. Но получилось-то все совсем по-другому.

Напомним, 7 марта на финишной прямой Большунов после контакта с Клебо сломал палку, попав ею между своими лыжами. Решением FIS Клебо дисквалифицировали и лишили победы, Большунов получил серебро вместо бронзы, а Эмиль Иверсен — золото вместо серебра.