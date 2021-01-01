Вяльбе: «Больше разочарования от женской гонки, но это первый старт»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги спринтерской гонки «Тур де Ски» среди женщин.

«Больше разочарования от женской гонки, но это первый старт, главное — не вешать нос. «Тур де Ски» — длинный турнир, все еще будет нормально. Жалко, что Юлия дальше не пробилась, мне кажется, что тактику выбрала не под забег. Какая-то не резкая и тяжелая Непряева, вечером с ней еще пообщаюсь. В целом же нормальное начало. Что касается снега, то он был одинаковым для всех и не должен быть причиной для отговорок», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Победительницей конькового спринта среди женщин стала шведка Линн Сван. Второе место у словенки Анамарии Лампич, замкнула тройку Джессика Диггинс из США.

Россиянки Наталья Непряева и Татьяна Сорина выбыли в полуфинале, Юлия Ступак и Кристина Мацокина — в четвертьфинале.