«Вы даже не бараны, вы преступники!» Губерниев жестко раскритиковал ФЛГР

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил недовольство тем, то Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) не отменила первенство России в Малиновке из-за коронавируса. Ранее стало известно, что гонка была отменена, так как у одного из участников заподозрили болезнь. После этого появилась информация, что чемпионат России был отменен.

— Надо было быть круглыми идиотами, чтобы пытаться провести в наши дни чемпионат по лыжам! Для таких организаторов жизни людей, здоровье спортсменов и тренеров значения не имеют! Еще раз: Это больше чем ошибка, это преступление! А как теперь сборные регионов по лыжам собираются по домам из Малиновки? Они должны все быть на карантине! Кто за это будет нести ответственность? Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам в Архангельской области: вы даже не бараны, вы преступники!, — говорится в сообщении на Telegram-канала Губерниева.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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