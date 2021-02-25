Все российские лыжники вышли в четвертьфинал ЧМ

Все российские лыжники прошли в 1/4 финала чемпионата мира в спринте. Выиграл квалификацию норвежец Йоханнес Клебо, который опередил соотечественника Эрика Валнеса на 3,48 секунды.

Лучшим среди россиян стал Глеб Ретивых, занявший пятое место с отставанием в 6,11 секунды.

На восьмом месте Александр Терентьев (+7.44), за ним сразу следует Сергей Устюгов (+7.51). 10-е время показал Александр Большунов, отставший почти на восемь секунд (7,97).

ЧМ по лыжным видам спорта: мужчины и женщины разыгрывают первые медали в спринте. Live!