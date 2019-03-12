Все российские лыжники выбыли в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира в Норвегии

Ни один из российских лыжников не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в норвежском Драммене. Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Андрей Краснов выбыли на стадии четвертьфинала.

Большунов занял 3-е место во втором забеге, показав результат 2 минуты 32,70 секунды, Терентьев стал 3-м в третьем забеге (2.25,85), Ретивых - 3-м в четвертом забеге (2.36,65), а Краснов - 5-м в пятом забеге (2.36,75).

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