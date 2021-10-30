Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Восходящая звезда женской сборной Норвегии по лыжным гонкам неожиданно завершила карьеру

09:33

Чемпионка мира среди юниоров Марте Мухлум Йохансен объявила о завершении карьеры в лыжных гонках.

24-летняя спортсменка не отобралась в сборную Норвегии и собиралась провести нынешний сезон в марафонской команде. Однако в итоге девушка предпочла вообще расстаться с большим спортом.

В 2017 году Йохансен выиграли два личных золота на юношеском чемпионате мира, а 2020-м стала чемпионкой мира среди юниорок в составе эстафетной команды. Она участвовала в восьми гонках Кубка мира и пять раз финишировала в первой десятке на чемпионате Норвегии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора
Читайте также
Дзюба побил рекорд Веретенникова! А после гола указал Семаку, что должен играть в старте
Умер муж Иваны Трамп актер Россано Рубиконди
0