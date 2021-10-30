Восходящая звезда женской сборной Норвегии по лыжным гонкам неожиданно завершила карьеру

Чемпионка мира среди юниоров Марте Мухлум Йохансен объявила о завершении карьеры в лыжных гонках.

24-летняя спортсменка не отобралась в сборную Норвегии и собиралась провести нынешний сезон в марафонской команде. Однако в итоге девушка предпочла вообще расстаться с большим спортом.

В 2017 году Йохансен выиграли два личных золота на юношеском чемпионате мира, а 2020-м стала чемпионкой мира среди юниорок в составе эстафетной команды. Она участвовала в восьми гонках Кубка мира и пять раз финишировала в первой десятке на чемпионате Норвегии.