Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала тягач сборной России по лыжам

Автоконцерн Volvo прекратил сотрудничество с компанией, которая продала тягач для вакс-грузовика сборной России по лыжным гонкам, сообщает газета Sportbladet.

В Volvo отметили, что фирма находится в одной из стран ЕС.

В начале мая Федерация лыжных гонок России сообщила о покупке тягача Volvo для вакс-грузовика. В июне концерн начал расследование сделки в связи с тем, что перепродажа его продукции в Россию и Белоруссию запрещена.