В Чехии прошли марафонские гонки серии Ski Classics. Спортсмены соревновались в Бедржихове — в Йизерских горах на границе Чехии и Польши.

У мужчин победу на дистанции 50 км классическим стилем одержал швед Эмиль Перссон. Третьим с отставанием 0,8 секунды финишировал россиянин Ермил Вокуев, а его соотечественник Максим Вылегжанин — пятым в 1,3 от первого места.

У женщин забег выиграла шведка Лина Корсгрен. Лучшая из россиянок — Ольга Царева. Спортсменка финишировала седьмой с отставанием 6.13,3.

Все россияне представляют команду Russian Winter Team.

Чехия

Лыжные гонки серии Ski Classics

50 км, классика

Мужчины

1. Эмиль Перссон (Швеция) — 2:02.27,9

2. Торд Асле Гьердален (Норвегия) — отставание 0,3

3. Ермил Вокуев (Россия) — 0,8

4. Петтер Элиассен (Норвегия) — 1,1

5. Максим Вылегжанин (Россия) — 1,3

6. Оскар Кардин (Швеция) — 11,0...

11. Александр Гребенько (Россия) — 1.07,4...

21. Дмитрий Баграшов (Россия) — 3.58,7...

26. Алексей Двоскин (Россия) — 5.29,6

Женщины

1. Лина Корсгрен (Швеция) — 2:18.39,4

2. Ида Даль (Швеция) — отставание 0,1

3. Катержина Смутна (Чехия) — 3.41,9...

7. Ольга Царева (Россия) — 6.13,3...

13. Анастасия Рыгалина (Россия) — 12.16,0...

15. Анастасия Власова (Россия) — 13.38,2...

20. Дина Некрасова (Россия) — 17.20,5