Вокуев стал третьим в марафоне в Чехии, Вылегжанин — пятый
В Чехии прошли марафонские гонки серии Ski Classics. Спортсмены соревновались в Бедржихове — в Йизерских горах на границе Чехии и Польши.
У мужчин победу на дистанции 50 км классическим стилем одержал швед Эмиль Перссон. Третьим с отставанием 0,8 секунды финишировал россиянин Ермил Вокуев, а его соотечественник Максим Вылегжанин — пятым в 1,3 от первого места.
У женщин забег выиграла шведка Лина Корсгрен. Лучшая из россиянок — Ольга Царева. Спортсменка финишировала седьмой с отставанием 6.13,3.
Все россияне представляют команду Russian Winter Team.
Чехия
Лыжные гонки серии Ski Classics
50 км, классика
Мужчины
1. Эмиль Перссон (Швеция) — 2:02.27,9
2. Торд Асле Гьердален (Норвегия) — отставание 0,3
3. Ермил Вокуев (Россия) — 0,8
4. Петтер Элиассен (Норвегия) — 1,1
5. Максим Вылегжанин (Россия) — 1,3
6. Оскар Кардин (Швеция) — 11,0...
11. Александр Гребенько (Россия) — 1.07,4...
21. Дмитрий Баграшов (Россия) — 3.58,7...
26. Алексей Двоскин (Россия) — 5.29,6
Женщины
1. Лина Корсгрен (Швеция) — 2:18.39,4
2. Ида Даль (Швеция) — отставание 0,1
3. Катержина Смутна (Чехия) — 3.41,9...
7. Ольга Царева (Россия) — 6.13,3...
13. Анастасия Рыгалина (Россия) — 12.16,0...
15. Анастасия Власова (Россия) — 13.38,2...
20. Дина Некрасова (Россия) — 17.20,5
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