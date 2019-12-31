Видео награждения российских лыжников по итогам гонки свободным стилем на «Тур де Ски»
16:44
В итальянском Тоблахе прошла церемония награждения призеров по итогам гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».
Первое место занял Сергей Устюгов, вторая строчка у Ивана Якимушкина, замкнул тройку Александр Большунов.
@sergei86m @ivan_yakimushkin @san_sanych_bolshunov первое второе и третье место в Тоблахе! Поздравляем!!! @LUKOIL @uc_rusal @_di_ciliegi @bosco_ru @blizeyewear @rukkasport @russianskiteam @KinetiXx-Sports @salomonnordic #лыжныегонки #лыжныйспорт #weareskiing #livetoski @fischernordic @atomicnordic @rossignolnordic @madshus1906
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