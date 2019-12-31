Видео награждения российских лыжников по итогам гонки свободным стилем на «Тур де Ски»

В итальянском Тоблахе прошла церемония награждения призеров по итогам гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».

Первое место занял Сергей Устюгов, вторая строчка у Ивана Якимушкина, замкнул тройку Александр Большунов.