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Видео награждения российских лыжников по итогам гонки свободным стилем на «Тур де Ски»

16:44

В итальянском Тоблахе прошла церемония награждения призеров по итогам гонки с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».

Первое место занял Сергей Устюгов, вторая строчка у Ивана Якимушкина, замкнул тройку Александр Большунов.

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