Вероника Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова тренируется в Австрии — отдельно от основной сборной, утверждает Sport24.

21-летняя спортсменка начинала подготовку к новому сезону в группе Егора Сорина в Архызе, но досрочно завершила тренировочный процесс и покинула сбор.

В данный момент Степанова готовится к сезону в австрийском Рамзау. Все остальные члены сборной России по лыжным гонкам проводят летние сборы на территории России.