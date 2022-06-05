Вероника Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова тренируется в Австрии — отдельно от основной сборной, утверждает Sport24.
21-летняя спортсменка начинала подготовку к новому сезону в группе Егора Сорина в Архызе, но досрочно завершила тренировочный процесс и покинула сбор.
В данный момент Степанова готовится к сезону в австрийском Рамзау. Все остальные члены сборной России по лыжным гонкам проводят летние сборы на территории России.
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