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Сегодня, 15:43

Вероника Степанова тренируется в Австрии отдельно от сборной России

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова тренируется в Австрии — отдельно от основной сборной, утверждает Sport24.

21-летняя спортсменка начинала подготовку к новому сезону в группе Егора Сорина в Архызе, но досрочно завершила тренировочный процесс и покинула сбор.

В данный момент Степанова готовится к сезону в австрийском Рамзау. Все остальные члены сборной России по лыжным гонкам проводят летние сборы на территории России.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2022-06-05-stepanova-treniruyetsya-v-avstrii-otdelno-ot-sbornoy-rossii-po-lyzhnym-gonkam
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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