Вероника Степанова снялась со спринта на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться со спринта на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Лагне (Норвегия).

«Сегодня не мой день. С финала спринта U23 пришлось сняться после квалификации. Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь завтра в смешанной эстафете все-таки пробежать», — написала у себя в Instagram Степанова.

Женский спринт на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам проходит сегодня, 26 февраля.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина в смешанной эстафете.