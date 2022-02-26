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Сегодня, 13:49

Вероника Степанова снялась со спринта на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Норвегии

Иван Торопцев
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что приняла решение сняться со спринта на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в Лагне (Норвегия).

«Сегодня не мой день. С финала спринта U23 пришлось сняться после квалификации. Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь завтра в смешанной эстафете все-таки пробежать», — написала у себя в Instagram Степанова.

Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)

Женский спринт на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам проходит сегодня, 26 февраля.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина в смешанной эстафете.

Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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