Васильев считает, что федерации по лыжным видам спорта будут вставлять палки в колеса российским спортсменам

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что международные федерации по биатлону и лыжным видам спорта будут вставлять палки в колеса российским спортсменам в процессе их возвращения на соревнования.

«Конечно, сейчас значительно больше шансов на возвращение наших ребят и девчонок, но сюрпризы возможны в любой момент. Вряд ли федерации сейчас захотят ссориться с Кирсти Ковентри, поэтому шансы у лыжников большие. Другое дело, что делать это они будут скрипя зубами, надо быть готовыми к пакостям и гадостям. Но вместе с тем появляется очень хорошая возможность нашим спортсменам выступить на Олимпиаде», — приводит слова Васильева ТАСС.

Васильев добавил, что FIS сейчас обсудит вопросы, которые вынесут на конгресс. Он думает, что одни из них — возврат наших спортсменов. Васильев считает, что в биатлоне очень много русофобов.

Российские и белорусские спортсмены лишены возможности выступать на международных стартах с 2022 года.