Васильев: «Кулешова должна благодарить за чистые современные номера, а не критиковать»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на поведение лыжницы Анастасии Кулешовой, которую не устроили условия проживания в Казани.

«В советское время спортсмены, мягко говоря, находились в скромных условиях, и никто не жаловался. Безусловно, время диктует свои требования. Но в случае с Кулешовой я бы сказал, что демократия людей портит, нежели воспитывает в ответственном духе. Зачастую современные спортсмены требуют большего, чем это необходимо. Нынешние условия здорово разбаловали их. Кулешова находится на соревнованиях, ей недолго жить в этой гостинице. В любом случае там чистые современные номера. Можно было поблагодарить организаторов за хорошие условия, а не критиковать», — цитирует Васильева «ВсеПроСпорт».

Кулешова 14 января пожаловалась в социальных сетях на условия проживания в отеле в Казани, где стартовал пятый этап Кубка России. Ее не устроил размер комнаты, а также отсутствие места в шкафах для хранения личных вещей. Позже Кулешова удалила эту публикацию и написала, что ей стыдно за тех, «кто сделал из мухи слона».