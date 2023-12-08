Лыжница Прохорова: «Жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото»
Российская лыжница Варвара Прохорова прокомментировала решение турнира лыжных марафонов Ski Classics убрать ее фотографию с сайт соревнований.
«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль. Красивое же фото. Я бы его тоже выложила», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».
Также 31-летняя спортсменка дала комментарий норвежской газете Dagbladet.
«Просто приятно было увидеть себя там. Я хочу выступать как можно скорее. Я спортсменка и хочу соревноваться. Надеюсь, что скоро вернусь, а лично для меня это было просто весело», — сказала Прохорова.
Фотография россиянки была на странице гонки La Venosta. После того, как это стало известно генеральный менеджер Ski Classics Дэвид Нильссон заявил, что произошла ошибка и фотографию заменили.
Россияне и белорусы были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.