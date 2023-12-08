Лыжница Прохорова: «Жаль, что в Ski Classics извиняются за уже опубликованное фото»

Российская лыжница Варвара Прохорова прокомментировала решение турнира лыжных марафонов Ski Classics убрать ее фотографию с сайт соревнований.

«Ну вот то, что за уже опубликованное фото извиняются, жаль. Красивое же фото. Я бы его тоже выложила», — приводит слова Прохоровой «Чемпионат».

Также 31-летняя спортсменка дала комментарий норвежской газете Dagbladet.

«Просто приятно было увидеть себя там. Я хочу выступать как можно скорее. Я спортсменка и хочу соревноваться. Надеюсь, что скоро вернусь, а лично для меня это было просто весело», — сказала Прохорова.

Фотография россиянки была на странице гонки La Venosta. После того, как это стало известно генеральный менеджер Ski Classics Дэвид Нильссон заявил, что произошла ошибка и фотографию заменили.

Россияне и белорусы были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после ситуации на Украине.