Валуев считает, что вопрос о госнаграде Большунову можно поднять после завершения карьеры лыжника

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о том, что лыжника Александра Большунова нужно представить к госнаграде за победу в общем зачете Кубка мира.

«Скажу так, вот когда Большунов принесет стране еще немало наград, закончит свою спортивную карьеру, только тогда по совокупности его заслуг спортивные организации уже могут спокойно выступить с той инициативой, которую озвучил Свищев.

Давайте не будем мешать все в кучу. Да, немыслимое давление оказывается на Россию. И обязательно в подходящее время мы отметим наградой наших спортсменов за то, что они проявили терпение и в таких условиях смогли достичь успехов. Главное только, чтобы об этом никто не забыл", — сказал Валуев.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира.

(Елизавета Денисова)