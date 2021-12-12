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Вальнес — об Устюгове: «Он хорош во всем в этом сезоне»

12:48
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес оценил форму россиянина Сергея Устюгова перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Он очень силен, я пытался атаковать его в полуфинале и финале. Но у него есть на все атаки ответы, он огромный. Он очень силен и на протяжении всей зимы будет доставлять нам трудности. Он хорош во всем в этом сезоне. Он универсальный гонщик мирового класса», — цитирует Вальнеса VG.

Устюгов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Норвежец Йоханнес Клебо стал первым. Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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