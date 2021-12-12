Норвежский лыжник Эрик Вальнес оценил форму россиянина Сергея Устюгова перед стартом Олимпиады в Пекине.

«Он очень силен, я пытался атаковать его в полуфинале и финале. Но у него есть на все атаки ответы, он огромный. Он очень силен и на протяжении всей зимы будет доставлять нам трудности. Он хорош во всем в этом сезоне. Он универсальный гонщик мирового класса», — цитирует Вальнеса VG.