Вальбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России.

В ассоциацию входят федерация горнолыжного спорта, федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, федерация сноуборда и федерация фристайла.

— Я возглавила ассоциацию, — сообщила Вальбе РИА Новости. — Новый пост никак не повлияет на работу в ФЛГР, я же не фигурным катанием и балетом буду заниматься. Ассоциация занимается вопросами мирового масштаба, она входит в состав Международной федерации лыжного спорта. Думаю, нам нужно укреплять свои позиции на международном уровне, это главное.