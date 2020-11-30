В Швеции предположили, что российская лыжница Сорина может принимать допинг

Шведское издание Expressen выразило сомнения в честности выступления российской лыжницы Татьяны Сориной. Спортсменка, ранее выступавшая под девичьей фамилией Алешина, вернулась в спорт после рождения дочери. До этого сезона она не добивалась серьезных успехов в лыжах, а лучшим для нее результатом на Кубке мира было 15-е место в спринте в январе 2018 года.

В мини-туре на этапе Кубка мира в Руке Сорина заняла второе место, уступив только Терезе Йохауг.

Издание отмечает, что Сорина пропустила прошлый сезон из-за беременности, а после возвращения внезапно стала показывать успешные результаты, причем в дистанционных соревнованиях, хотя раньше специализировалась на спринте.

При этом Expressen выражает надежду, что связано это с новым подходом к тренировках, о которых говорит тренер сборной России Маркус Крамер.

«Но мы понимаем подозрения лыжников и любителей лыжного спорта», — отметили в издании, а также напомнили о непростой ситуации с допингом в российском спорте в последние годы и отметили, что последние месяцы антидопинговые агентства испытывали проблемы с тестированиями из-за пандемии коронавируса. В частности, РУСАДА не проводило тестов с конца марта по май.

«Учитывая то, как сейчас выглядит антидопинговая система, трудно доверять результатам, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Это, конечно, трагично. Для всех участников», — резюмировали в издании.