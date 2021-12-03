В сборной России рассказали об ограничениях на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился ожиданиями перед стартом второго этапа Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Перед стартом второго этапа Кубка мира у всех лыжников все хорошо, — приводит слова Турышева «Чемпионат». — Сегодня начинает холодать, но лыжники уже учли все предыдущие старты и неудобство стартов на морозе, поэтому должны хорошо утеплиться. Рассчитываем, что лыжи будут работать хорошо. Они тестируются сервисом. Подготовка идет полным ходом».

Также тренер рассказал об ограничениях в Лиллехаммере.

«Как приехали, мы сдали ПЦР-тесты и продолжаем сдавать их каждый день. У нас был небольшой карантин: каждого расселили по одному на три дня, сейчас уже расселили по двое. У всех все хорошо. Во время так называемого карантина мы продолжали тренироваться, но жили по одному. Больше никаких ограничений не было», — сказал он.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Лиллехаммере с 3 по 5 декабря.