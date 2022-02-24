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Сегодня, 17:49

В сборной России по лыжным гонкам высказались о предстоящем этапе Кубка мира в Лахти

Мария Куцубеева
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего 8-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который состоится в Лахти (Финляндия).

«Недавно была Олимпиада. Многие спортсмены выдохнули после игр, приехали домой. Психологически их состояние стало более расслабленным. Уже нет напряжения, которое было. Думаю, что каждый спортсмен все равно будет стараться показать свой максимальный результат. Не было задачи успеть отдохнуть перед этапом. Здесь больше вопрос психологического отдыха. Стопроцентных целей здесь не ставится. Будем смотреть по состоянию. Если говорить о наших конкурентах, то их много. Очень сильная норвежская команда, у женщин — шведская команда. Найдутся еще пару лидеров в команде Финляндии. Будут присутствовать спортсмены, которые боролись и на предыдущих этапах Кубка. Что ждать от Большунова? Давайте подождем. Осталось не так много времени, все увидим», — сказал Бородавко «СЭ».

С 26 по 27 февраля в финском Лахти пройдет восьмой этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам. Всего запланировано 4 старта: 2 спринта и 2 гонки с раздельным стартом классикой.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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