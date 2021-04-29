В сборной Норвегии призвали сократить количество этапов Кубка мира в стране

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг предложил сократить количество этапов Кубка мира в стране. По его мнению, многие спортсмены пропускают эти этапы из-за высокой стоимостью проживания в Норвегии.

«Сейчас как никогда кажется, что пора принимать меры. Такие крупные лыжные державы, как Норвегия, Швеция и Финляндия, должны что-то делать. Возможно, стоит делать паузы для этапов в Хольменколлене, Драммене и Лиллехаммере. Они не исчезнут, но, возможно, будут проводиться раз в два или три года», — приводит слова Бьервига VG.

По мнению лидера женской сборной Норвегии Терезы Йохаугы, нельзя убирать этап Хольменколлен из календаря.

«Нельзя убирать Коллен с его потрясающими болельщиками. В Лиллехаммере и близко нет столько публики, сколько в Коллене», — отметила Йохауг.

Напомним, в прошедшем сезоне некоторые этапы Кубка мира не состоялись из-за пандемии. В прежние годы в Норвегии, Швеции и Финляндии проходило около 8-10 этапов Кубка мира.