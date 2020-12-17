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В сборной Норвегии опасаются кризиса из-за возможного пропуска Клебо чемпионата мира

12:17
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Главный тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум прокомментировал новость о том, что лыжник норвежской сборной Йоханнес Клебо может пропустить чемпионат мира-2021.

«Это небольшой кризис, — приводит VG слова Носсума. — В таком случае, нам придется выйти на эстафету в составе, который раньше не пробовали. Йоханнес раньше отлично справлялся с эстафетами, поэтому нас может ожидать кризис».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия). Ранее Клебо не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможном снятии с мирового первенства, заявив, что здоровье для него важнее спортивных достижений.

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