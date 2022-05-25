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Сегодня, 17:47

В России уже разработан прибор, определяющий наличие даже малейших следов фтора с вероятностью 100 процентов

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Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам Виктор Головин рассказал об изобретении прибора, который позволяет обнаружить фтор в лыжной смазке.

«Насколько я знаю, у FIS до сих пор нет прибора, который бы безошибочно показывал наличие фтора. Нас в прошедшие два сезона приглашали на тесты этого «чудо-приспособления». Лыжи готовились нами одинаково, а результаты тестов, проведенных с разницей в год, были кардинально разными и оба раза сильно ошибочными. А на основе отчетов FIS, которые я читал, особого оптимизма в этом плане у меня нет», — цитирует «Чемпионат» Виктора Головина.

Глава сервисной бригады сборной России по лыжным гонкам отметил, что отечественный прибор способен определять наличие фтора в лыжной смазке с точностью до 100%.

«А вот в России уже разработан прибор, определяющий наличие даже малейших следов фтора с вероятностью 100 процентов. Я видел, как он работает. Допустим, я готовил лыжи продуктом с разрешенной цепочкой С6. Потом зашел в комнату, где стоит такой прибор. И он показал наличие частичек фтора даже на мне, не говоря уж о лыжах. Российский подход с точки зрения химии кардинально отличается от того, что предлагают европейцы. И он действительно безошибочный. Прибор улавливает частички фтора даже в кабине, где лыжи готовились почти неделю назад», — добавил Головин.

Международная федерация лыжных видов спорта и биатлона запрещает использовать фторсодержащие мази, поскольку выделения фтора наносят большой вред окружающей среде. С этого сезона действует запрет на содержание фтора в составе лыжных смазок.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4705879-v-rossii-razrabotan-pribor-opredelyayuschij-nalichie-zapreschyonnogo-ftora-v-lyzhnoj-smazke.html
Сборная России по лыжным гонкам
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