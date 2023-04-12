В норвежской лыжной федерации отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян

Норвежская федерация лыжного спорта сообщила, что ведет консультации с Международной федерацией лыжного спорта и сноубординга (FIS) и рядом стран по поводу предложенных условий допуска российских и белорусских спортсменов.

«Норвежская федерация лыжного спорта внимательно следит за ситуацией. Мы ведем диалог с FIS и другими странами. На данный момент мы не будем комментировать предлагаемые условия допуска», — говорится в заявлении федерации.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.