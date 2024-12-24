Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:01

В Норвегии уверены, что отставка Вяльбе с поста главы ФЛГР облегчит допуск россиян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что работа президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе мешает возвращению российских спортсменов на международные старты.

«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», — приводит Sport24.ru слова Сальтведта.

С февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Источник: sport24.ru
Елена Вяльбе
Читайте также
Матвиенко допустила начало переговоров с Украиной в 2025 году
В Госдуме назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
Популярное видео
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сметанина после выписки из реанимации дышит самостоятельно

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости