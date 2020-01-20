В Магадане проходит кастинг юных актеров для фильма о Елене Вяльбе

В Магадане снимают фильм о многократной чемпионке мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам, президенте Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе. Для съемок картины проходит кастинг юных актеров, сообщает сайт правительства региона.

Рабочее название фильма — «Белый снег». Документально-художественная лента расскажет о детстве и юности спортсменки, ее участии в международных турнирах и победах. Значительное внимание будет уделено участию Елены Вяльбе в чемпионате по лыжным гонкам в норвежском Тронхейме в 1997 году. Тогда она установила рекорд — победила во всех пяти гонках, став по сумме всех стартов на первенствах мира 14-кратной чемпионкой. Там же спортсменка в пятый раз сумела выиграть гонку на 30 километров.

Сообщается, что для фильма идет поиск трех актеров — мальчика (10-12 лет) и двух девочек (8-15 лет). Они должны уметь хорошо стоять на лыжах и играть в хоккей. Дети сыграют персонажей картины в детстве — друзей и знакомых Вяльбе. Кроме того, уже определены актеры на роль самой чемпионки, как в детстве, так и взрослой, но их имена пока не раскрываются.