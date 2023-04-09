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Сегодня, 20:09

В Крыму рассказали, что российские лыжники, скорее всего, будут тренироваться в Алуште

Алина Савинова
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Депутат Госсовета Республики Крым Юрий Ветоха ответил на вопрос, где и в каких условиях могут провести сборы российские лыжники на полуострове.

«Наверное, это будет в Алуште. Там база национальных сборных, федеральный центр. Плюс там чуть повыше относительно моря — заниматься будет лучше. Сейчас там тренируется сборная России по стрельбе из лука, готовятся к турниру. Они ездят туда уже третий-четвертый год. Им там нравится. Видимо, теперь и лыжники впервые приедут», — приводит «РБ Спорт» слова Ветохи.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его команда начнет подготовку к новому сезону 15 мая в Крыму.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-kry-mu-rasskazali-chto-sbornaya-rossii-po-ly-zhny-m-gonkam-skoree-vsego-budet-trenirovat-sya-v-alushte/
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