В Крыму рассказали, что российские лыжники, скорее всего, будут тренироваться в Алуште

Депутат Госсовета Республики Крым Юрий Ветоха ответил на вопрос, где и в каких условиях могут провести сборы российские лыжники на полуострове.

«Наверное, это будет в Алуште. Там база национальных сборных, федеральный центр. Плюс там чуть повыше относительно моря — заниматься будет лучше. Сейчас там тренируется сборная России по стрельбе из лука, готовятся к турниру. Они ездят туда уже третий-четвертый год. Им там нравится. Видимо, теперь и лыжники впервые приедут», — приводит «РБ Спорт» слова Ветохи.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что его команда начнет подготовку к новому сезону 15 мая в Крыму.