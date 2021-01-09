В Госдуме прокомментировали намеки швейцарской прессы на допинг у российских лыжников

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал материал швейцарского издания Blick о российских лыжниках с заголовком: «Все эти русские — чистые?».

«Если кто-то подозревает наших спортсменов в чистоте, то есть только один способ доказать: направить своих офицеров по допингу и взять анализы, — сказал Лебедев «СЭ». — Я уверен, что наши спортсмены не раз подвергались во время соревнований подобным тестам. В последнее время внимание допинг-офицеров к нашим спортсменам чуть выше, чем к спортсменам из остальных стран.



Если говорить о самом заголовке, то на каждый роток не накинешь платок. Мы не сможем закрыть рты всем в мире, чтобы никто об этом не говорил. Эта тема будет жить вечно. Сегодня написала швейцарская газета, завтра немецкая, а послезавтра украинская. Знаете, собака лает — караван идет. Наши спортсмены достойно выступили, а остальным остается только обвинять победителей в нечестности. Других проблем в Швейцарии, видимо, нет».

(Данил Алешин)