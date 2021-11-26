В Госдуме оценили победу Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал победу российского лыжника Александра Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии.

«Поздравляю Александра Терентьева с большой победой, — сказал Свищев. — Не каждый день удается обыграть Йоханнеса Клебо. Терентьев — наше молодое поколение, про которое норвежцы, видимо, еще не в курсе. Раньше они ждали конкуренции только от Александра Большунова, но Терентьев сегодня показал им, что мы готовы и с других направлений ударить».

В пятницу 22-летний Терентьев стал первым в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, опередив, в том числе, трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Клебо.

«Насколько я понимаю, наш лыжник благодаря этой победе отобрался на Олимпийские игры в Пекине. Надеюсь, он и там даст жару. Также с этим успехом поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе и Федерацию лыжных гонок России. В преддверии Олимпийских игр такие победы дают дополнительный заряд», — подчеркнул Свищев.