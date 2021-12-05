В Госдуме назвали важной победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехамере

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Поздравляю наших девчонок! Очень важная победа. Эстафета — королева лыжного спорта. Это очень важно для командного духа в команде. Считаю, что эта важная победа для всей нашей зимней олимпийской команды. Перед Олимпиадой получить мощный эмоциональную поддержку тоже дорогого стоит. Наших соперников будет потряхивать после такого успеха. Это очень важный психологический момент», — сказал Свищев «СЭ».

Победу одержала первая российская команда в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Вторая российская команда в составе Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина пришла восьмой.