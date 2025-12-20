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Лыжные гонки

20 декабря 2025, 21:20

В ФЛГР порекомендовали Большунову выбросить мобильный телефон на несколько недель

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин поделился с «СЭ» мнением о влиянии информационного поля на результаты Александра Большунова в сезоне-2025/26.

«Информационное поле иной раз еще больше угнетает спортсмена. Может, Александру нужно выбросить телефон недели на три. Доступная информация влияет не лучшим образом. Саша — классный парень, прекрасно работает, от всего сердца. Плохому человеку судьба не дала бы шанс завоевать золотые медали на Олимпиаде. Но как поступать в этой ситуации — решать ему»

В субботу, 20 декабря Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.

Большунов занимает второе место в личном зачете Кубка России-2025/26, лыжник набрал 317 очков в 10 гонках. Спортсмен еще не одержал ни одной победы в нынешнем сезоне.

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Александр Большунов
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