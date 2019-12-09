В FIS рассказали, как будут отбирать российских спортсменов к ЧМ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в вопросе допуска российских спортсменов к чемпионатам мира 2021 и 2023 года будет следовать окончательному решению по России.

— FIS подробно изучит решение после его вступления в силу и предпримет все необходимые меры для его реализации, — говорится в заявлении организации. — Критерии допуска, указанные ВАДА, будут применяться к чемпионатам мира 2021 и 2023 года. FIS стремится обеспечить защиту прав «чистых» российских спортсменов.

В ближайшее время в России не планируется проводить крупных международных соревнований. Однако Россия планирует подать заявку на проведение различных ЧМ в 2025 году. Эти заявки будут рассмотрены после вступления в силу решения ВАДА.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!