В FIS раскритиковали отказ Норвегии, Швеции и Финляндия от участия в Кубке мира

Директор FIS по маркетингу Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йорг Каполь заявил, что отказ Норвегии, Швеции и Финляндия от участия в Кубке мира не несет за собой ничего хорошего.

Ранее руководство лыжных гонок этих стран из-за угрозы коронавируса приняло решение снять национальные команды с Кубка мира до конца 2020 года.

«В дальнейшем будет сложно найти организаторов, если у нас не будет солидарности, — цитирует Каполя SVT. — Они ездили в Финляндию, но теперь мы получаем отказ от следующих этапов Кубка мира. Решение принимают лишь несколько человек в федерациях. Они не думают об экономике и о других участниках соревнований. Они исходят лишь из медицинских рекомендаций».

При этом он напомнил, что до начала Кубка мира в Норвегии прошли гонки в Бейтостолене, и их участники не сдавали тесты.

В такой ситуации страдают организаторы соревнований, которые теперь теряют деньги от маркетинга и СМИ. Это может обернуться банкротством и отменой других этапов, подчеркнул Каполь.

Он указал, что Норвегия отправляет спортсменов на соревнования по различным видам спорта, среди которых биатлон, лыжное двоеборье, горные лыжи, сноуборд и фристайл.

«Я бы мог понять, если бы она отменила зимний сезон полностью из-за риска заражения. Однако не участвует только одна команда, что довольно странно», — добавил директор FIS.

Отметим, что Норвегия и Швеция занимают первое и третье места в Кубке наций соотвественно. Россия идет второй, а Финляндия — четвертвя.

В индивидуальном зачете в первой тройке также двое норвежцев. Это Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен. Вторым идет россиянин Александр Большунов.