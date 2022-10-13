В FIS прокомментировали сохранение квот для российских лыжников на Кубок мира

Пресс-служба Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) прокомментировала выделение квот для российских лыжников на Кубок мира.

«Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к старту Кубка мира не связано и не влияет на командную квоту», — приводит заявление FIS РИА «Новости».

Ранее стало известно, что FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира. При этом федерация примет решение о допуске россиян к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.