В FIS опасаются проблем на заключительном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей заявил, что он лично не проверял трассу, где пройдет масс-старт в гору Альпе де Чермис на многодневке «Тур де Ски». Он заверил, что делегаты сообщили о «нормальных условиях» на время гонки.

— Мы знали, что будет такая реакция, когда принимали решение о проведении масс-старта, — цитирует NRK Миньерея. — Так что мы не удивлены. Уверены, что за 2,5 километра до финиша спортсмены займут свои лучшие позиции. Беспокоит ли меня, что возможны инциденты? Да, конечно.