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Сегодня, 22:30

В FIS не намерены отменять отстранение россиян

Владислав Маслов
Корреспондент
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«На данный момент мы можем только подтвердить, что ни российские, ни белорусские спортсмены, тренеры или персонал команд не будут приглашены или допущены к участию в каких-либо чемпионатах мира или континентальных кубках до дальнейшего уведомления. Это же касается и паралимпийских турниров», — заявили в пресс-службе FIS.

Российские и белорусские лыжники не допускаются к международным соревнованиям с 2022 года.

Источник: РИА Новости Спорт
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