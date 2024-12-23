В FIS не намерены отменять отстранение россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«На данный момент мы можем только подтвердить, что ни российские, ни белорусские спортсмены, тренеры или персонал команд не будут приглашены или допущены к участию в каких-либо чемпионатах мира или континентальных кубках до дальнейшего уведомления. Это же касается и паралимпийских турниров», — заявили в пресс-службе FIS.

Российские и белорусские лыжники не допускаются к международным соревнованиям с 2022 года.