В финской полиции рассказали о заявлении на Большунова после скандала в Лахти

Комиссар по уголовным делам Марти Хирвонен из Департамента полиции Хяме подтвердил, что в отношении российского лыжника Александра Большунова было возбуждено уголовное дело.

По его словам, два гражданина обратились в полицию с жалобой на электронную систему регистрации преступлений, то есть с просьбой о расследовании инцидента на лыжной гонке, и данный момент зарегистрировано сообщение об избиении.

«Очень редко спортивные соревнования квалифицируются как преступление. В противном случае граждане довольно часто проводят расследование различных инцидентов, если видят подозрение в совершении преступления», — цитирует Хирвонена MTU.

Хирвонен отметил, что в настоящее время по делу ведется предварительное расследование. Это определяет, будет ли начато досудебное следствие по делу.

«Последующие меры необходимы, если есть основания подозревать (преступление). Мы также думаем здесь о названии преступления, соответствует ли оно характеристикам преступления», — заявили в полиции.

Инцидент произошел во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой. Норвегия стала первой, Финляндия заняла второе место.